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26.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin gözdesi Sokratis transfere sıcak bakıyor

Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Sokratis Papastathopoulos'un Türkiye’ye transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Son dakika - Fenerbahçe'nin gözdesi Sokratis transfere sıcak bakıyor
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Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile geçen Sokratis Papastathopoulos için Yunan basınında yeni haberler yer aldı. Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki stoperin Türkiye’ye transfere sıcak baktığı öne sürüldü.
Mesut Özil’le yakın arkadaş olan, Yunanistan Milli Takımı’nda da Dimitris Pelkas’la beraber oynayan Sokratis’in olumlu referanslar aldığı ve sarı-lacivertli formayla oynamak isteyeceği aktarıldı. Arsenal’de şu andaki lig maçlarında kadroda olmayan tecrübeli savunmacının, transfer döneminde ayrılığı kesin olarak düşündüğü ifade edildi.

Son dakika - Fenerbahçenin gözdesi Sokratis transfere sıcak bakıyor

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