Son dakika - Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oldu!

Fenerbahçe’de tarihi bir rüya artık gerçeğe dönüştü. Sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. İlk olarak KAP’a yapılan bildirimde, “Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır” denildi.

Hemen ardından Fenerbahçe’nin resmi internet sitesi üzerinden, “Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı” bilgisi paylaşıldı. Arsenal de resmi hesapları üzerinden açıklama yayınlayarak Mesut Özil’le yolların ayrıldığını duyurup, “Teşekkürler Mesut Özil” mesajını verdi. Arsenal menajeri Arteta, “Mesut’un Arsenal’deki başarıları tartışılamaz. Onun yanında oynamak, sonrasında da onun teknik direktörü olmak bir ayrıcalıktı. Fenerbahçe’de başarılar diliyorum” derken Arsenal Sportif Direktörü Edu, Mesut Özil’e ve ekibine yaptığımız görüşmelerdeki profesyonellikleri nedeniyle teşekkür ederiz. Arsenal’e büyük katkısı oldu, 250’den fazla maça çıktı, 3 FA Cup final zaferinde de yer aldı” yorumunu yaptı.

Tüm dünyada son dakika

Mesut Özil’in resmen Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması tüm dünyada son dakika bilgisi olarak verildi. Reuters, AP ve AFP gibi ünlü haber ajansları transfer bilgisini geçerken, Goal Global, ESPN, BBC, Guardian, Daily Mail, Mirror, L’Equipe, Bild, Marca, AS gibi dünya çapında medya kuruluşları Fenerbahçe-Mesut Özil transferinin tamamlandığını duyurdu.

‘Ailemize hoş geldin’

Mesut Özil, ilk olarak sağlık kontrollerinden geçti ardından da Samandıra’ya gitti. Samandıra’da yeni takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştı. Ardından formalarını giyen dünyaca ünlü yıldız takım arkadaşlarının alkışlarıyla sahaya indi. Erol Bulut, Mesut Özil’i tüm takıma tanıtarak, “Mesut Özil’e yardımcı olmaya çalışın, o da size sahada yardımcı olacak. İyi bir birliktelik olsun. Ailemize hoş geldin, hayırlı olsun” dedi. Mesut Özil de, “Rüyam gerçekleşti. Bir Fenerbahçeli olarak çok istemiştim. Umarım başarılı bir sezon geçiririz” diye konuştu.

Yıldızlardan mesaj

Sarı-lacivertli kulüpte Mesut Özil transferinin açıklanmasının ardından özel bir video mesaj yayınlandı. Daha öncede Fenerbahçe’de oynamış ünlü isimler Özil’e başarı dileklerini yolladı. Roberto Carlos, Alex, Van Hooijdonk, Appiah, Van Persie, Anelka ve Okocha tek tek duygularını başarılı futbolcuya iletti.

‘Hazır mısın?’

Sarı-lacivertlilerin Mesut Özil için hazırladığı tanıtım videosu büyük beğeni topladı. Fenerbahçe’nin tanıtım videosunda, “Rüya gerçek oldu: Mesut Özil Fenerbahçemizde” ifadeleri kullanıldı.

Videoda Ali Koç ile Mesut Özil’in telefon konuşması dikkat çekti. Ali Koç, “Mesut, bu güzel rüyayı gerçekleştirmeye hazır mısın?” diye sorarken, Mesut Özil, “Çocukluk aşkım olan çubuklu forma için savaşmaya hazırım başkanım” yanıtını verdi. Öte yandan video içerisinde Mesut Özil’in çocukken formasını giydiği eski Fenerbahçe’li Jay Jay Okocha’dan da mesaj vardı. Okocha, “Fenerbahçe ailesine hoş geldin” dedi.