Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Göztepe! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Beş isim sınırda

Fenerbahçe’de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Tisserand, Valencia, Mert Hakan ve Sinan Gümüş bugünkü Göztepe maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek. Bu nedenle futbolculara gerekli uyarılar yapıldı.

Son golünü 1 yıl önce attı

Mesut Özil, Göztepe karşısında bir yılı aşkın süredir devam eden gol orucunu bozmaya çalışacak. Yıldız futbolcu son golünü geçen sezon 16 Şubat 2020’de Arsenal’in sahasında Newcastle’ı 4-0 yendiği Premier Lig maçında atmıştı.