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02.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Hatay! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in 23. haftasında bugün Hatayspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Hatay! Muhtemel 11'ler...
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Süper Lig’in 23. haftasında bugün Hatayspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı ve Hatay’a gitti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Pelkas’ın tedavisine başlandığı, Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş’ün bireysel çalışmalarla günü tamamladığı, baba olan Tisserand’ın ise özel izinli olarak idmanda yer almadığı aktarıldı. Öte yandan, Sadık’ın da takımla birlikte çalıştığı ifade edildi.

Son dakika - Fenerbahçenin rakibi Hatay Muhtemel 11ler...

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