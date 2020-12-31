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31.12.2020 - 07:00 |

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni gözdeleri eski isimler...

Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut’un Alanyaspor’dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni gözdeleri eski isimler...
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Senad Ok

 

Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek.

Son iki sezondaki hayal kırıklığı sebebiyle yönetim bu sezon işi sıkı tutarken, bu çerçevede sezon başı yapılan transferlerin dışında sarı-lacivertlilerin üç bölgeye daha takviye yapabileceği belirtildi. Bunların başında savunma hattı geliyor. 20 golle ligin en çok gol yiyen ekipleri arasında olan Fenerbahçe öncelikle bu bölgeye takviye yapacak. Bunun yanı sıra bir kanat forvet ve bir de orta saha arayışı söz konusu...

Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut’un Alanyaspor’dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.

Caulker’ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu nedenle devre arası transferi daha kolay olabilir. Bakasetas’ın ise 2022 yılında biten sözleşmesi bulunuyor. Devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen yönetim bu iki isim için limitlerini zorlayacak.

Son dakika | Fenerbahçenin yeni gözdeleri eski isimler...

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