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26.08.2020 - 23:00 |

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ekvadorlu golcü Enner Valencia, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia İstanbul'a geldi.

22:40 sularında İstanbul'a inen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması durumunda resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Forvet ve kanat oynayabilen Valencia, kariyerinde 350 maça çıktı ve 89 gol, 46 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Enner Valencia, İstanbulda

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