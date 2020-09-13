Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Marcel Tisserand, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "İstanbul'da olduğum için mutluyum, uzun süredir görüşme halindeyiz. Umarım her şey olumlu gider ve yarın takım arkadaşlarımla tanışırım." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe açıklamıştı

Sarı-lacivertli kulüp, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir" ifadeleriyle transferi açıklamıştı.