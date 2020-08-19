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19.08.2020 - 19:40 |

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Sosa İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jose Sosa İstanbul'a geldi. Öte yandan Trabzonspor, Sosa için veda mesajı yayınladı.

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Fenerbahçe'nin anlaştığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa, akşam saatlerinde özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na geldi.

Ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Arjantinli oyuncuyu, havalimanında az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sosa, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Sağlık kontrolünden geçecek olan Sosa, ardından 2 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Trabzonspor'dan veda mesajı

Trabzonspor, 1.5 sezon bordo-mavili formayı giyen Jose Sosa'ya teşekkür mesajıyla veda etti. Bordo-maili kulüp, "José Ernesto Sosa’ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadelerini kuallandı.

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