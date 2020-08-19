Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Sosa İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaştığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa, akşam saatlerinde özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na geldi.

Ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Arjantinli oyuncuyu, havalimanında az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sosa, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Sağlık kontrolünden geçecek olan Sosa, ardından 2 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Trabzonspor'dan veda mesajı

Trabzonspor, 1.5 sezon bordo-mavili formayı giyen Jose Sosa'ya teşekkür mesajıyla veda etti. Bordo-maili kulüp, "José Ernesto Sosa’ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadelerini kuallandı.

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