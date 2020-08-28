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28.08.2020 - 14:26 | | Fotoğraf: Siyahçoraplılar

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia sağlık kontrolünden geçti

Sarı-lacivertli takımın İstanbul'a getirdiği Ekvadorlu yıldız sağlık kontrolünden geçti.

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia sağlık kontrolünden geçti
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Geçtiğimiz günlerde Enner Valencia'yı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, yıldız forveti sağlık kontrolünden geçirdi.

Bu arada sarı-lacivertlilerin Valencia'yı Beşiktaş ve Galatasaray'ın elinden kaptığı, Fenerbahçe yönetiminin bu operasyonda büyük bir savaş kazandığı yazıldı.

Ülke basınında konu ile ilgili yer alan haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha önce Valencia ile ilgilendiği, resmi teklif götürdüğü ancak Valencia'nın Fenerbahçe'yi tercih ettiği okuyuculara aktarıldı.

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