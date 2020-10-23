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23.10.2020 - 15:30 |

Son dakika | Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan yeni transfer Diego Perotti'den müjdeli haber geldi.

Son dakika | Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi
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Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig 6. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’da başlayan antrenmanda; ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Diego Perotti antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümünde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Ferdi Kadıoğlu da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı lacivertliler, pazar günü Ülker Stadı'nda oynayacağı karşılamanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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