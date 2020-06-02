Son dakika | Fenerbahçe'ye Max Kruse'den kötü haber...

Fenerbahçe sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Max Kruse'den çok şey bekliyordu.

İlk beş haftada dört asistle dikkatleri üzerine çeken Alman yıldız, 14. haftada golle tanışmış ve 20 karşılaşmada rakip fileleri yedi defa havalandırırken, altı da asist yapmıştı. Ancak Vedat Muriç'ten sonra takımın en skorer ismi olmasına rağmen Alman oyuncu eleştiri oklarından kaçamadı.

Gollerinin üçünü penaltıdan kaydeden Kruse, 7 Mart'ta oynanan Denizlispor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonrası kayıplara karıştı. Alman oyuncunun dört - altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak Kruse aradan geçen üç aylık sürede iyileşemedi.

Fenerbahçe, Riva kampında lige hazırlanırken pandemi sebebiyle fizik tedavi süreci sekteye uğrayan Max Kruse hâlâ özel program uyguluyor.

Ağrılarını gerekçe göstererek takımla çalışmalara katılmayan Alman yıldızın bu haliyle liglerin başlamasından sonra ilk iki haftada forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Ligde Kayseri ve Kasımpaşa maçlarını kaçıracak Kruse, Trabzonspor'la oynanacak kupa rövanşında da görev alamayacak.