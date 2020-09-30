Son dakika | Fenerbahçe'ye müjde! Garry Rodrigues...

Fenerbahçe'de adı ayrılacak oyuncular listesinde yer alan Garry Rodrigues'in bonservisinin sahibi Al Ittihad, sezon sonu gelmeden oyuncusunu geri istedi. Suudi Arabistan basınına yansıyan haberlerde yeni sezon kadrosu yapmaya çalışan Al Ittihad'da teknik direktör Fabio Carille tarafından oyuncunun yeniden takıma istendiği belirtildi. Carille'nin Rodrigues'in gelmesiyle hücumda istediği teknik kapasitesi yüksek oyuncu sayısının artmasını hedeflediği bildirildi. Fenerbahçe'ye Rodrigues'i geçen sezon başında kiralayan Al Ittihad'da işler yolunda gitmemiş ve 16 takımlı Arabistan ligi’ni düşme hattının 3 puan üzerinde, 10. sırada bitirmişti.

YUNANLILAR VAZGEÇTİ

Yeşil Burun Adalı oyuncu ile bir süredir Olympiakos'un ilgilendiği ancak Yunan ekibinin yıllık ücretin fazla olması nedeniyle bu transferden vazgeçtiği basına yansımıştı. Yıllık ücreti 2.2 milyon Euro olan Rodrigues'i zaten elden çıkarıp bütçe açmak isteyen yönetim bu haberi müjde gibi karşıladı. İşin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Porto’nun sürekli fiyat artırmasına.