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15.02.2021 - 08:49 |

Son Dakika | Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe'de yüzleri güldüren gelişmeler sürüyor.

Son Dakika | Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde!
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Karagümrük sınavını kayıpsız geçen Fenerbahçe’de gözler Göztepe ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Bu zorlu mücadele öncesi iki sakat oyuncudan gelen güzel haber, yüzleri güldürdü. Ligde Hatay, Galatasaray ve Karagümrük maçları ile kupadaki Başakşehir mücadelesini kaçıran Pelkas takıma dönüyor.

Ligde 4 gol ve 6 asistle en çok skor katkısı yapan isimlerden biri olan Yunan yıldızın Göztepe maçında 11’de olması bekleniyor.

Öte yandan Filip Novak ve Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci de görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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