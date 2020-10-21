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21.10.2020 - 11:49 | | AA

Son dakika | Fenerbahçe'ye Perotti müjdesi!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Diego Perotti ise idmanın ilk bölümündeki çalışmaya katıldı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas organizasyonları üzerinde durdu. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Ligin 5. haftasında deplasmanda yapılan Göztepe karşılaşmasında sırtının üzerine düşen Ferdi Kadıoğlu, tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.

Sakatlığı bulunan Diego Perotti ise idmanın ilk bölümündeki çalışmaya katıldı. Arjantinli futbolcu, daha sonra takımdan ayrılarak özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Tecrübeli kanat oyuncusunun gelecek hafta içinde antrenmanların tamamında takımla çalışmasının beklendiği, 2 Kasım'da oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında da kadroya girme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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