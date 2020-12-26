Son dakika - Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! Adeta nefes almayacak...

CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertliler yeni yılla beraber adeta nefes almadan 3 günde bir maça çıkacak, önemli bir dönem yaşayacak. 10 günlük ‘bay’ süreciyle bu yılı kapatacak Erol Bulut ve ekibi, 4 Ocak’taki Kasımpaşa maçıyla başlayıp 25 Ocak’taki Kayserispor mücadelesine kadar lig ve kupada kaderini belirleyecek.

Süper Lig’de Başakşehir’e karşı aldığı 4-1’lik galibiyetle rahatlayan Fenerbahçe, 2020 yılını mutlu kapatıyor. Sarı-lacivertliler ligde zirve yarışında yara almayarak, kötü gidişi de sonlandırdı.

Ancak 2021 yılında Erol Bulut ve takımını birbirinden kritik maçlar ve yoğun bir fikstür bekliyor. 2020’yi 10 günlük ‘bay’ süreciyle kapatıp, ligin 15. haftasında maç oynamayacak sarı-lacivertli takım, 4 Ocak 2021’de yani yeni yılın ilk günlerinde Kasımpaşa deplasmanında 16. hafta maçına çıkacak. Şu anda eleştirilerden bir nebze olsun uzaklaşan teknik direktör Erol Bulut ve futbolcular, 25 Ocak’taki Kayserispor mücadelesine kadar adeta nefes alamayacak.



Ligde ve kupada 3 günde 1 maça çıkacak Fenerbahçe için 2021 yılının kaderini nerdeyse ocak ayı belirleyecek. Şampiyonluk yarışında iddiasını daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için önemli bir ay olacak.







4 Ocak’ta Kasımpaşa ile başlayacak süreç 7 Ocak’ta bu sezonun flaş takımı Alanyaspor’a karşı yapılacak maçla devam edecek. 11 Ocak’ta deplasmanda en soğuk dönemde BB Erzurum mücadelesi gelecek. Ardından 14 Ocak’ta Kasımpaşa ile bu kez Türkiye Kupası sınavına çıkılacak. 18 Ocak haftası Ankaragücü, yine kış mevsiminin tam ortasında 3 gün sonra 21 Ocak haftasında Sivasspor deplasmanı olacak. Bu süreç 25 Ocak haftasında Kadıköy’deki Kayserispor maçıyla son bulacak. Eğer kupada yola devam edilirken, bu kez şubat ayının ilk haftasında yeni bir rakip gelecek.

Önemli maçlar

Ligde ve kupada şampiyonluk isteyen Fenerbahçe’yi Ocak 2021’de önemli rakipler bekleyecek. Bu sezon ligde liderliğe kadar yükselen Alanyaspor başta olmak üzere hem lig hem de kupada rakip olacak Kasımpaşa mücadeleleri dikkat çekiyor. Ayrıca en soğuk dönemde arka arkaya BB Erzurum ve Sivasspor deplasmanlarına gidecek olmak da etkileyecek.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin