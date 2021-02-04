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04.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fener’in güçlü ışığı: Altay Bayındır

Fenerbahçe’de Hatayspor deplasmanında elde edilen galibiyetin sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, gösterdiği performansla başrolde duruyor. Genç eldiven, Hatay’da birbirinden önemli 6 kurtarışı ile takımının liderlikte kalmasını sağladı.

Son dakika - Fener’in güçlü ışığı: Altay Bayındır
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1998 doğumlu kaleci, son yıllardaki gelişimiyle de ayakta alkışlanıyor. 18 yaşından bu yana sürekli forma giymesi ve maç tecrübesi edinmesi en büyük şansı olan Altay, 2018-2021 arası Ankaragücü ile Fenerbahçe’de tam 88 resmi maça çıktı. Altay, aynı yaş grubundaki pek çok kaleciden daha fazla oynayarak ve gelişerek bu dönemi atlattı, A Milli Takım’a kadar yükseldi.

Genç yaşına rağmen Ankaragücü’nde kaptanlık yapan, Fenerbahçe’de de 1 numaralı formayı devralan 21 yaşındaki file bekçisi, teknik heyette Volkan Demirel gibi önemli bir ismin olmasının da avantajını yaşıyor. Her ne kadar Demirel, yardımcı antrenör olarak Erol Bulut’un yanında olsa da, sık sık Altay ile görüşüyor, tavsiyeler veriyor, sohbet ediyor ve sürekli güven telkin ediyor.

Bununla beraber büyük bir motivasyonla çalışan Altay Bayındır sezon sonunda hem Fenerbahçe ile lig şampiyonluğunu kazanmak hem de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım’da yer almak istiyor.

Son dakika - Fener’in güçlü ışığı: Altay Bayındır

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