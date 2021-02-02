Son dakika | Ferdi Kadıoğlu'na Güntekin Onay'dan flaş yanıt!

Fenerbahçe Kulübü ile yayıncı kuruluş arasındaki kriz devam ediyor...

Atakaş Hatayspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Zorunlu olduğum için bu röportajı yapıyorum, umarım Fenerbahçe'ye olan karşı tavrınız değişir. Önümüzdeki haftalarda görüşürüz" dedi.

Bu açıklama üzerine yayıncı kuruluşun moderatörü Güntekin Onay, "Evet genç oyuncuyu dinledik, aldığı süreye göre yaptığı katkı fazla. Biraz daha fazla süre alabilse..." yanıtını verdi.