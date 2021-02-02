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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Ferdi Kadıoğlu'na Güntekin Onay'dan flaş yanıt!
02.02.2021 - 15:26 |

Son dakika | Ferdi Kadıoğlu'na Güntekin Onay'dan flaş yanıt!

Hatayspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa röportaj veren Ferdi Kadıoğlu, "Zorunlu olduğum için bu röportajı yapıyorum, umarım Fenerbahçe'ye olan karşı tavrınız değişir. Önümüzdeki haftalarda görüşürüz" dedi. Moderatör Güntekin Onay ise bu sözler üzerine "Evet genç oyuncuyu dinledik, aldığı süreye göre yaptığı katkı fazla. Biraz daha fazla süre alabilse..." yanıtını verdi.

Son dakika | Ferdi Kadıoğlu'na Güntekin Onay'dan flaş yanıt!
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Atakaş Hatayspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Zorunlu olduğum için bu röportajı yapıyorum, umarım Fenerbahçe'ye olan karşı tavrınız değişir. Önümüzdeki haftalarda görüşürüz" dedi.

Bu açıklama üzerine yayıncı kuruluşun moderatörü Güntekin Onay, "Evet genç oyuncuyu dinledik, aldığı süreye göre yaptığı katkı fazla. Biraz daha fazla süre alabilse..." yanıtını verdi.

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Son dakika | Ferdi Kadıoğluna Güntekin Onaydan flaş yanıt

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