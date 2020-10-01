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01.10.2020 - 08:47 | | FANATİK

Son dakika | Fernandes Kayserispor'da! Cumartesi geliyor...

Kayserispor uzun süredir uğraştığı transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, Manuel Fernandes’i Kayserililer’e has pazarlıkla ikna etti. 3 yıllık sözleşme isteyen 34 yaşındaki futbolcu, 2 senelik 1 milyon Euro ücretle forma giyecek.

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..Ve Kayserispor bombayı patlattı... Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminin son günlerine girilirken taraftarın merakla beklediği transferde işi bitirdi. Yönetim teknik direktör Bayram Bektaş’ın da onayını aldıktan sonra Portekizli yıldız Manuel Fernandes’le görüşmelere başlamıştı. Edinilen bilgiye göre kulübüyle sözleşmesi sona ermesinin ardından birçok teklif alan deneyimli futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ın önerdiği şartları kabul etti. Kayserispor 3 yıllık sözleşme isteyen 34 yaşındaki futbolcuyu, senelik 1 milyon Euro ücretle ikna etti

Cumartesi şehre geliyor
Fernandes cumartesi günü gelerek tesisleri gezip ardından da sağlık kontrolünden geçecek. Herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda Fernandes’in İç Anadolu ekibiyle görkemli bir tören sonrasında imza atacağı bildirildi.

Aziz Behich de tamam
Kayserispor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar Manuel Fernandes’in ardından Aziz Behich’i de renklerine bağladı. Başakşehir’de forma şansı bulamayan 30 yaşındaki sol bek, 1 yıllığına kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

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