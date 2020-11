Son Dakika | FIA, Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak "FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı." dedi.

Intercity İstanbul Park’ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük motor sporları etkinliği Formula 1TM yarışının ardından Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yaşanan tüm süreçlere ilişkin detayların paylaşıldığı bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 29 Aralık 2016 tarihinde alınan yetki belgesi ile yaklaşık dört yıldır bu dev organizasyonu Türkiye ve İstanbul’a kazandırmak için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Vural Ak, 9 yıl aranın ardından tekrar bu yarışı İstanbul’a getirmek kadar bu yarışı sorunsuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK

2020 yılı takvimine Intercity İstanbul Park’ın da girdiğinin açıklanması ile pisti hazır hale getirmek için büyük çaba harcadıklarını dile getiren Vural Ak, “İlk müjdeyi paylaştığımız 25 Ağustos’ta başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada, yarışların en güzel pistlerden biri olan Intercity İstanbul Park’a döneceğinin mutluluğunu hem pilotlar hem takımlar hem de tüm motor sporları tutkunları yaşadı. Dünyanın en ucuz Formula 1TM yarışı biletlerini satışa çıkardık ve ilk iki günde 80 bin bilet sattık. Hepimiz bu yarışı çok özlemiştik. Ancak pandemiden dolayı yarışın seyircisiz yapılması kararı alındı. En kısa sürede tüm bilet ücretlerini iade ettik. Yarışın seyircisiz yapılması ve herkesin ekranları başında bu organizasyonu seyredecek olması bizlere daha da büyük bir sorumluluk yükledi. Sadece 3 ay gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük organizasyonunu gerçekleştirmek için yüzlerce arkadaşımızla gece gündüz çalıştık ve sonunda müthiş bir başarıya imza attık. Ne mutlu ki bize, devletimizden bir lira para almadan kendi imkanlarımızla yarışı tamamladık” açıklamasında bulundu.

PİSTİMİZ HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Formula 1TM yarışlarının İstanbul’a geleceğinin duyurulmasının ardından yaptığı birçok açıklamada Intercity İstanbul Park pistinin eşsiz ve çok özel bir pist olduğuna vurgu yaptığını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yarış sırasında ve sonrasında başta Formula 1TM yöneticileri olmak üzere hem pilotların hem de takım direktörlerinin pistle ilgili övgü dolu açıklamalarını hatırlattı. Yaptığı açıklamalarda yağmur yağması durumunda sezonun en çok konuşulacak yarışına imza atılacağını belirttiğini ifade eden Vural Ak, “Pistimizde 9 yıldır yarış yapılmıyordu ve takımların değişen araçlarla birlikte piste dair bilgileri de neredeyse sıfırlanmıştı. Pistimizin asfaltını yıllarca iyi bir kondüsyonda muhafaza ettik ancak açık yarış araçları için tehlike oluşturabilecek bir ufalanma sorunu başladığından ve yeni nesil Formula 1TM araçlarının yarattığı yüksek yere basma kuvvetinden bu sorunun bir tehlike oluşturma riskine karşı böyle önemli bir organizasyon için risk almak istemedik. FIA ve Formula 1TM yetkilileri ile görüşmelerimiz sonrası onların da onayını alarak asfaltın yenilenmesi yönünde karar verdik ve hızlıca organize olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın desteğiyle çok kısa bir sürede asfaltımızı yeniledik. Asfaltın yenileme işlemi sırasında pistimizin dünyaca ünlü mimarı Herman Tilke ve ekibinden yerinde destek alarak tüm süreçleri başından itibaren denetleyip yöneterek çalışmaları hassasiyetle tamamladık. Asfaltın yenilenmesi ile Formula 1TM yetkilileri yarış gününe kadar incelemelerini yapıp onayları verdiler. Yağan yağmur pilotları zorlasa da ilk günden beri dediğimiz gibi aslında pilotaj yeteneklerini ve takım stratejilerini zorlayan harika bir yarış izledik. Pistimiz herkesi kendine hayran bıraktı. Yarış sonunda açıklamalar yapan tüm yetkililer, pilotlar ve takım direktörleri gelecek yıllarda da burada yarışmak için can attıklarını açıkladı. Birkaç açıklama örneği paylaşmam gerekirse şu ifadeleri görebilirsiniz;

Formula 1TM Sportif Direktörü Ross Brawn, “Türkiye Hükümeti ve Intercity Istanbul Park yönetimi pisti sansasyonel bir yarışa ev sahipliği yapacak konuma getirme konusunda harika bir iş çıkardı. Pandemi sürecinde bu kadar kısa bir sürede bu pisti hazır hale getirmek büyük başarı. Sürücüler unutmamalılar ki pistin koşulları hepsi için aynı şartlar altındaydı ve bu bir yarış. Pistin bu şekilde olması onlara yeteneklerini sergilemesi için de bir şans verdi.”

FIA Formula 1TM Yarış Direktörü Michael Masi, “İstanbul Park pistinde oldukça fazla değişiklik yapıldı, çünkü pistin FIA'dan onay aldığı son tarih 2017 yılıydı. Pisti, Türkiye Grand Prix'sine hazırlayabilmek için çok fazla çalışma yapılması gerekiyordu. Tüm bunlar, Türk hükümetinin ve pist sahiplerinin desteği sayesinde mümkün oldu. Hazırlıkların bu kadar kısa sürede gerçekleşmesinden ötürü yapılan işi takdir etmemiz gerekiyor."

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff: " İstanbul'a dönmekten çok mutluyuz. Herkes çok misafirperver, piste de çok güzel, umarım tekrar geri döneriz"

Kariyerinin 7’nci şampiyonluğunu kazanan Mercedes takımının sürücüsü Lewis Hamilton: "Türkiye gibi yarışların takvimde daha fazla olması lazım. Böyle hafta sonlarından daha çok istiyorum. Daha fazla aldatmacalı şartlar gerekiyor. Böyle olunca daha fazla fırsat oluyor. Nasıl bir pilot olduğumu herkese gösterdim. Yarışı araba değil, ben kazandım"

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto: "Bu yılın en iyi yarışını ben evde olduğumda yaşadık.”

ÜÇ YILLIK GRADE 1 LİSANSI ALINDI

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yarışın kusursuz geçmesi ve pistin de harika bir noktaya gelmesi ile FIA’nın en özel pistlere verdiği ‘Grade 1’ lisansını Intercity İstanbul Park’ın üç yıllığına almaya hak kazandığını açıkladı. Üç ay gibi kısa bir sürede pisti hazırlamak için başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini aldıklarını belirten Vural Ak, “Bu başarının arkasından büyük bir ekip ve takım çalışması var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yarışı T.C Cumhurbaşkanlığı Himayelerine alması ile tüm kurumlar seferber oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ve Bakanlığımız asfaltın yenilenmesini gerçekleştirirken, İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’nın koordinasyonunda tüm kamu kurumları büyük destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatlarıyla tüm belediye ekipleri ve kurumları seferber oldu. TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop da yarış günü şampiyonlara kupalarını takdim ederek bizleri onurlandırdı. İlk günden bu yana yarış için profesyonelce ve dostça destek veren FIA ve Formula 1TM yöneticilerine ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey’e de teşekkür ediyorum. Dünyaca ünlü sanatçımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sayın Murat Karahan’ın İstiklal Marşımızı seslendirmesi ve Solo Türk’ün F16’larla yaptığı inanılmaz gösteri organizasyonumuza değer kattı.

DÜNYA, İSTANBUL’U KONUŞTU

Intercity İstanbul Park’ta geçtiğimiz hafta yapılan organizasyon için yaklaşık 5 bin yabancı konuğun İstanbul’a geldiğini hatırlatan Vural Ak, “Pandemi nedeniyle dünyada tüm spor organizasyonları ertelendi. EURO 2020 ve Tokyo 2020 Olimpiyatları da yapılamadı. Bu nedenle sporseverler Formula 1TM yarışlarını daha da büyük ilgi ile takip etti. Geçtiğimiz hafta boyunca İstanbul tüm dünya medyasında büyük yer buldu ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarla sürekli en çok paylaşım yapılan konular arasına girdi. Uzun zamandır İstanbul’un ihtiyacı olan bu tanıtımla yeniden milyonların gözü İstanbul’a çevrildi. Yarışın bu kadar heyecan dolu ve eğlenceli olması da paylaşımların zirveye çıkmasına destek oldu” diye konuştu.

2021 İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bu kadar önemli bir başarının ardından yarışın önümüzdeki senelerde de Türkiye’de yapılması için görüşmelere hemen başladıklarını vurgulayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Formula 1TM CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey’i hafta sonu İstanbul’da ağırladık. Türkiye ve İstanbul’da Formula 1TM yarışlarına gösterilen ilgi karşısında şaşkınlık içindeydi. Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. FIA’dan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı” dedi.

Ronaldinho'nun Zaragoza'ya Attığı Harika Serbest Vuruş Golü