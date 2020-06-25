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HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | FIFA açıkladı! Federasyonlara toplam 1.5 milyar dolar yardım!
25.06.2020 - 21:20 |

Son dakika | FIFA açıkladı! Federasyonlara toplam 1.5 milyar dolar yardım!

Koronavirüs sonrası FIFA, "Kurtuluş Planı" kapsamında 3 aşamada tüm federasyonlara toplam 1.5 milyar dolar yardım yapılacağını açıkladı.

Son dakika | FIFA açıkladı! Federasyonlara toplam 1.5 milyar dolar yardım!
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FIFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı. 

FIFA'dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı belirtildi. 

Son dakika | FIFA açıkladı Federasyonlara toplam 1.5 milyar dolar yardım

Federasyonlara birer, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği kaydedildi. 

Ayrıca, her federasyona gelirlerinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi sağlanacağı ve FIFA'nın toplam desteğinin 1,5 milyar doları bulacağı ifade edildi.

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