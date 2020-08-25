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25.08.2020 - 16:39 | | İSTANBUL (DHA)

Son dakika | FIFA, kulüplere milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanıdı

FIFA, UEFA üyesi ülkelerin takımlarına 31 Ağustos ile 8 Eylül arasında oynanacak milli maçlarda, oyuncularını milli takımlarına göndermeme hakkı tanıdı.

Son dakika | FIFA, kulüplere milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanıdı
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), koronavirüs pandemisi nedeniyle dün yaptığı resmi açıklama ile yeni bir karar açıkladı. Yapılan açıklamada, UEFA üyesi ülkelerin takımlarına, 31 Ağustos ile 8 Eylül arasında oynanacak olan maçlarda milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanındığı kaydedildi.
Öte yandan aynı kural, 14 - 22 Eylül arasında oynanacak kadın milli takım maçlarında, UEFA üyesi kadın futbol takımlarında da geçerli olacak.

Son dakika | FIFA, kulüplere milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanıdı

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