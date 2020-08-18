18.08.2020 - 16:51 | | Fanatik
Son dakika | FIFA'dan Galatasaray'a 600 bin euro! Luyindama...
Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın milli takım forması altında sakatlanmış olması nedeniyle FIFA, Sarı-Kırmızılılar'a 600 bin euroluk bir ödeme yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım'da milli takım forması altında Gambiya'ya karşı bir sakatlık yaşamıştı. Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanını kaçıran Luyindama için FIFA ödeme yapmaya hazırlanıyor.
Leopardsactu'nun haberine göre FIFA, Luyindama'nın sakatlık sürecine ilişkin 6 aylık bir ödeme yapmaya hazırlanıyor. FIFA'nın Galatasaray'a 600 bin Euro ödeyeceği aktarıldı.
Milli takımda yaşadığı sakatlık süreci sonrası iyileşme dönemini Galatasaray ile geçiren Luyindama için FIFA'nın ödemesini kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.