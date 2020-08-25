Son dakika | Filip Novak: Fenerbahçe'den teklif geldiğinde çok mutlu oldum

Skorer - İşte Novak'ın sözleri: "Böyle bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi. Kontratım devam ederken Trabzonspor'da olduğum zaman sadece Trabzonspor'a odaklandım. Ancak son 6 ayda diğer opsiyonları değerlendirdim. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Burada olduğum için çok mutluyum. Başarı için elimden geleni yapacağım."

'Bu pozisyonda oynamak istiyorum'

20 yaşına kadar 10 numara ve forvet oynuyordum. Her zaman gol atmayı severim. Zaman zaman sol kanat zaman zaman forvet oynadım. Goller attım, asistleri yaptım. Pozisyonumu seviyorum. Bu pozisyonda oynamak istiyorum. En iyi olan formayı alır. Sezon çok uzun. İlk 11 oyuncusu olmak için elimden geleni yapacağım. Önemli olan takımın başarısı.

'Herkes çok aç diyebilirim'

Şampiyonluk yarışı ile konuşmayı çok sevmiyorum. Ben her zaman ligin zirvesinde oynamak istiyorum. Takım içindeki arkadaşlarımı görüyorum, herkes çok aç diyebilirim. F.Bahçe'ye karşı oynadığımızda bütün şehir bu maçı bekliyordu. Fenerbahçe'ye karşı geçen sezon çok maç kazandık. Ama geleceğe odaklanmak istiyorum.

'Hala öğreniyorum ve başarılı olmak istiyorum'

Final maçını ve diğer maçları izledim. Modern futbolcular. Ben hala öğreniyorum ve başarılı olmak istiyorum. Sosa da burada geldi. Kendisini çok seviyorum. Birbirimize yardım edeceğiz. Bütün takım arkadaşlarımıza yardım etmek istiyoruz.

Özel bir sebebi yok. 37 numarayı seçtim. Martin Skrtel benim arkadaşım. Ama onunla ilgisi yok."