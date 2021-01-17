Son dakika - Formula 1 iÃ§in Ä°stanbul sesleri

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17.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Formula 1 için Ä°stanbul sesleri

Formula 1â€™de bu sezon da korona nedeniyle bazÄ± yarÄ±ÅŸlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilemeyeceÄŸi belirtiliyor. YarÄ±ÅŸlarÄ±n yerine yenilerinin eklenmesi, Ä°stanbulâ€™un da TÃ¼rkiye Grand Prixâ€™si ile takvime girmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.Â Â

Son dakika - Formula 1 için Ä°stanbul sesleri
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Formula 1â€™de bu sezon da korona nedeniyle bazÄ± yarÄ±ÅŸlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilemeyeceÄŸi belirtiliyor. 23 MayÄ±sâ€™taki Monaco GP, 6 Haziranâ€™daki Azerbaycan GP ve 13 Haziranâ€™daki Kanada GPâ€™sinin iptalleri gÃ¼ndemde... Formule1.nlâ€™deki habere gÃ¶re bu yarÄ±ÅŸlarÄ±n yerine yenilerinin eklenmesi, Ä°stanbulâ€™un da TÃ¼rkiye Grand Prixâ€™si ile takvime girmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.Â Â 

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