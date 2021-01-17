Son dakika - Formula 1 iÃ§in Ä°stanbul sesleri

Formula 1â€™de bu sezon da korona nedeniyle bazÄ± yarÄ±ÅŸlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilemeyeceÄŸi belirtiliyor. 23 MayÄ±sâ€™taki Monaco GP, 6 Haziranâ€™daki Azerbaycan GP ve 13 Haziranâ€™daki Kanada GPâ€™sinin iptalleri gÃ¼ndemde... Formule1.nlâ€™deki habere gÃ¶re bu yarÄ±ÅŸlarÄ±n yerine yenilerinin eklenmesi, Ä°stanbulâ€™un da TÃ¼rkiye Grand Prixâ€™si ile takvime girmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.Â Â