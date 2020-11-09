Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Son dakika - Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye mesajı!
09.11.2020 - 17:43 | | AA

Son dakika - Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye mesajı!

Formula 1 takımı Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde yeniden yarışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Son dakika - Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye mesajı!
ABONE OL

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde yeniden yarışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. 

Mercedes'in Twitter hesabından paylaşılan video mesajına, "Merhaba Türkiye" diyerek başlayan Hamilton, "Umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye'deki tüm Mercedes fanları, umarım kendinize iyi bakıyor ve Türkiye Grand Prix'sini heyecanla bekliyorsunuzdur. Bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönüyor olmak harika." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'deki Formula 1 takipçilerinin uzun süredir yarışların geri dönmesini beklediğini kaydeden Büyük Britanyalı sürücü, "Emin olun gözlerimiz tribünlerde sizi arayacak ama yarışı televizyondan takip edip bize evlerinizden destek olacağınızı çok iyi biliyorum. Kendinize iyi bakın ve güvende kalın." yorumunu yaptı. 

Formula 1'de sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.

Son dakika - Formula 1 pilotu Lewis Hamiltondan Türkiye mesajı

    Harry Kane, 200. golünü attı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
      Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
    2. "3 Temmuz'u önceden biliyordum"
      "3 Temmuz'u önceden biliyordum"
    3. Hamilton'dan Türkiye mesajı!
      Hamilton'dan Türkiye mesajı!
    4. Felipe Melo 3-4 ay sahalardan uzak kalacak
      Felipe Melo 3-4 ay sahalardan uzak kalacak
    5. Salzburg'tan koronavirüs kararı!
      Salzburg'tan koronavirüs kararı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bodrumspor'da Tarık Daşgün'le yollar ayrıldı!

    Son dakika | Bodrumspor'da Tarık Daşgün'le yollar ayrıldı!

    Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi

    Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi

    Son dakika | Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı

    Son dakika | Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı

    Son dakika | Antalyaspor'da sürpriz! Şenol Fidan'la görüştüler...

    Son dakika | Antalyaspor'da sürpriz! Şenol Fidan'la görüştüler...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet