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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Son dakika | Fransa Ligue 1'de Toulouse ve Amiens küme düşürülmeyecek!
09.06.2020 - 17:23 |

Son dakika | Fransa Ligue 1'de Toulouse ve Amiens küme düşürülmeyecek!

Fransa Ulusal Mahkemesi, iptal edilen Ligue 1 sezonunda küme düşürülen Toulouse ve Amiens'ın taleplerini haklı buldu. İki takım da küme düşürülmeyecek.

Son dakika | Fransa Ligue 1'de Toulouse ve Amiens küme düşürülmeyecek!
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Fransa Ulusal Mahkemesi, Fransa Ligue 1 ile ilgili flaş kararlar verdi.

Toulouse ve Amiens kulüpleri, Fransa Futbol Federasyonu tarafından ikinci lige düşürülmüştü. Mahkeme bu kulüplerin küme düşürülme kararlarını durdurdu ve federasyona durumu yeniden incelemesi yönünde emrini iletti.

"SEZONUN İPTALİ"Nİ MAHKEME ONADI

Lyon'un yaptığı, "2019/20 sezonunun iptali kararını bozma" yönündeki başvurusu ise mahkemeden döndü. Mahkeme, 30 Mart'ta iptal edilen lig için kararı onadı.

Bu kararla birlikte Paris Saint-Germain'in lig şampiyonluğu da mahkemece onaylanmış oldu.

KÜME DÜŞME KARARI NASIL VERİLECEK?

Fransa'da ligin yeniden başlatılması yönünde hukuksal çare de tükendikten sonra küme düşme ve lig yükselme ile ilgili kararın nasıl verileceği merak konusu oldu.

Son dakika | Fransa Ligue 1de Toulouse ve Amiens küme düşürülmeyecek

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