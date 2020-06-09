Son dakika | Fransa Ligue 1'de Toulouse ve Amiens küme düşürülmeyecek!

Fransa Ulusal Mahkemesi, Fransa Ligue 1 ile ilgili flaş kararlar verdi.

Toulouse ve Amiens kulüpleri, Fransa Futbol Federasyonu tarafından ikinci lige düşürülmüştü. Mahkeme bu kulüplerin küme düşürülme kararlarını durdurdu ve federasyona durumu yeniden incelemesi yönünde emrini iletti.

"SEZONUN İPTALİ"Nİ MAHKEME ONADI

Lyon'un yaptığı, "2019/20 sezonunun iptali kararını bozma" yönündeki başvurusu ise mahkemeden döndü. Mahkeme, 30 Mart'ta iptal edilen lig için kararı onadı.

Bu kararla birlikte Paris Saint-Germain'in lig şampiyonluğu da mahkemece onaylanmış oldu.

KÜME DÜŞME KARARI NASIL VERİLECEK?

Fransa'da ligin yeniden başlatılması yönünde hukuksal çare de tükendikten sonra küme düşme ve lig yükselme ile ilgili kararın nasıl verileceği merak konusu oldu.

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