Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Son dakika | Fransa'da Amiens ve Toulouse küme düşürüldü
23.06.2020 - 15:52 | | İSTANBUL (AA)

Son dakika | Fransa'da Amiens ve Toulouse küme düşürüldü

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) gelecek sezon 20 takımla oynanmasına karar verildi.

ABONE OL

Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yönetim kurulunun Ligue 1'in 2020-2021 sezonunda 20 takımla devam etmesi yönündeki önerisi, genel kurul toplantısında yapılan oylamayla onaylandı.

Alınan karara göre Amiens ve Toulouse, gelecek sezon ikinci ligde mücadele edecek. İki kulübün, LFP'nin aldığı karara itiraz etmesi bekleniyor.

Son dakika | Fransada Amiens ve Toulouse küme düşürüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ligue 1'de 2019-2020 sezonu tescil edilerek son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürülmüştü. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayan Lorient ve Lens ise Ligue 1'e yükseltilmişti.

Fransa'da Danıştay, ikinci lige düşürülen Amiens ve Toulouse hakkındaki kararı askıya almış ve 2020-2021 sezonu Ligue 1 formatının yeniden gözden geçirilmesi konusunda çağrı yapmıştı.

Bu çağrının ardından LFP Yönetim Kurulu, fikstür yoğunluğunun yaratacağı sorunlar nedeniyle Ligue 1'in 20 yerine 22 takımla oynanmasının mümkün olmadığı yönünde oy çokluğuyla karar almış ve bu kararı genel kurul onayına sunmuştu.

 

 

  

    Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'a övgü...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Fransa'da Amiens ve Toulouse küme düşürüldü
      Son dakika | Fransa'da Amiens ve Toulouse küme düşürüldü
    2. Son dakika | Trabzonspor'a Jose Sosa'dan kötü haber!
      Son dakika | Trabzonspor'a Jose Sosa'dan kötü haber!
    3. Son dakika haberler - Novak Djokovic'in corona virüs testi pozitif!
      Son dakika haberler - Novak Djokovic'in corona virüs testi pozitif!
    4. Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
      Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
    5. Scott McTominay 2025'e kadar Manchester United'da
      Scott McTominay 2025'e kadar Manchester United'da



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırım

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırım

    Son dakika | Bursaspor'da İrfan Buz sesleri

    Son dakika | Bursaspor'da İrfan Buz sesleri

    İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu övdü

    İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu övdü

    Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Sıradaki Haber