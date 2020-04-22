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22.04.2020 - 14:04 |

Son dakika | Fransa'da ligler için en uygun tarih 17 Haziran

Fransa'da futbol maçlarının başlaması için tarih ortaya kondu. Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası 17 Haziran'ın en uygun zaman olduğu kaydedildi.

Son dakika | Fransa'da ligler için en uygun tarih 17 Haziran

Corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerden Fransa'da futbol maçlarıyla ilgili net tarih ortaya çıktı. Fransa Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılar sonrası en uygun tarihin 17 Haziran 2020 olduğu belirlendi.

Buna göre Fransa'da Ligue 1 maçlarının 17 Haziran'da başlayacağı aktarıldı. Fransa Futbol Federasyonu da her türlü koşullar üzerinde çalışmalar yaparak kulüplerle bu tarih üzerinde durdu.

Buna göre 17 Haziran'da başlaması planlanan maçlarda taraftarların olmayacağı kaydedildi. Ülkede en iyi ihtimalle Ağustos ayında normale dönüş bekleniyor.

Son dakika | Fransada ligler için en uygun tarih 17 Haziran

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