Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Son dakika - Fransa'da PSG, yeniden lider
17.01.2021 - 01:16 |

Son dakika - Fransa'da PSG, yeniden lider

Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Angers'i 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Son dakika - Fransa'da PSG, yeniden lider
ABONE OL

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Angers'i 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

PSG, ligin 20. haftasında Angers takımına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 

İkinci devrede konuk takımın tek golü 70. dakikada Kurzawa'dan geldi. Mücadeleyi 1-0 üstün tamamlayan PSG, bu skorla puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. 

Angers ise 30 puanla 7. sırada kaldı.

Son dakika - Fransada PSG, yeniden lider

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
SON DAKİKA | Mesut Özil 3,5 yıllık sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geliyor!
    Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Süper Lig'de kritik randevu! Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
      Süper Lig'de kritik randevu! Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    2. Fransa'da PSG, yeniden lider
      Fransa'da PSG, yeniden lider
    3. Kadın milli boksörler Sırbistan'da 5 madalya kazandı
      Kadın milli boksörler Sırbistan'da 5 madalya kazandı
    4. Chelsea, Fulham'ı tek golle geçti!
      Chelsea, Fulham'ı tek golle geçti!
    5. Bursaspor, Newman ile yollarını ayırdı
      Bursaspor, Newman ile yollarını ayırdı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çaykur Rizespor Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaştı!

    Çaykur Rizespor Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaştı!

    Fenerbahçe'de Diego Perotti ve Sinan Gümüş gelişmesi!

    Fenerbahçe'de Diego Perotti ve Sinan Gümüş gelişmesi!

    Son dakika - İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı!

    Son dakika - İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı!

    Son dakika - Yeni transfer Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

    Son dakika - Yeni transfer Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet