Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Son dakika | Fransa'dan Ligue 1 ve Ligue 2 için iptal kararı
28.04.2020 - 16:07 |

Son dakika | Fransa'dan Ligue 1 ve Ligue 2 için iptal kararı

Hollanda'nın ardından Fransa da ligleri bitirme kararı aldı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2019-20 Ligue 1 ve Ligue 2 sezonlarının sona erdirildiğini açıkladı.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

UEFA'nın geçen haftaki toplantısından sonra Avrupa liglerinde 2019-2020 sezonunu bitirme kararları arka arkaya alınıyor.

Hollanda'nın ardından benzer gelişme Fransa'da yaşandı. Ligue 1 ve Ligue 2 yönetimleri video konferanslı toplantıda bir araya geldi. L'Equipe Gazetesi'nde yer alan detaylarda; UEFA'nın ağustos ayına kadar bitirilmesi talebi, ülkedeki son durum ve ekonomik konular belirlendi. Ancak en önemli unsur Fransa hükümetinin futbol konusundaki kısıtlama kararları oldu. 

Buna göre Ligue 1 ve Ligue 2'nin bitirilmesi kararlaştırıldı. 2020-21 sezonunun ise normal belirlendiği takvimde, ağustos ayında başlatılması konuşuldu.

Bu konu; Fransa Başbakanı Edouard Philippe ile paylaşıldı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2019-20 Ligue 1 ve Ligue 2 sezonlarının sona erdirildiğini açıkladı.

Şampiyonluk ve küme düşme gibi konular Mayıs'ta kararlaştırılacak

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2'de hem şampiyonluk hem de küme düşme çıkma gibi konuların Mayıs ayında kararlaştırılması bekleniyor.

Fransa Futbol Federasyonu ve lig yönetimi ile kulüplerin mayıs ayında toplantı yaparak son tabloyu çıkarması bekleniyor.

Böylece 28. haftada duran Ligue 1 başta olmak üzere Ligue 2'de de takımların şampiyonlukları, küme düşme durumu ve Avrupa kupalarına katılma durumları belirlenecek.

Son dakika | Fransadan Ligue 1 ve Ligue 2 için iptal kararı

Razvan Lucescu'dan motivasyon konuşması!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool, Anfield Stadı'nı genişletme projesini erteledi

Liverpool, Anfield Stadı'nı genişletme projesini erteledi

Fenerbahçe Kulübü'nden KAP bildirimi! İki atama...

Fenerbahçe Kulübü'nden KAP bildirimi! İki atama...

Sergio Llull, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

Sergio Llull, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

TBF Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda değişiklik

TBF Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda değişiklik

Sıradaki Haber