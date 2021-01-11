Son dakika - Fuat Çapa'dan Aytaç Kara açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, iyi başladıkları oyunda üstün olmalarına rağmen yedikleri gollerle rakibe yenildiklerini söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa maçına çok iyi hazırlandıkları ve kazanmayı arzuladıklarını belirtti. Rakibe mağlup olduklarını dile getiren Tokatlı, "Oyuna iyi başladık. Üstünlüğümüz ile geçti ama atak yaparken kalemizde gördüğümüz talihsiz goller geri düşmemize neden oldu. Arkasından attığımız penaltı golüyle maça tutunduk ve ikinci yarıya daha hırslı ve arzulu başladık." dedi.

İkinci yarıda rakibi kaleye getirmediklerini anlatan Tokatlı, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk. Bu konuda üzüntülüyüz. İleriki haftalarda çalışmalarımız daha da gelişecektir. Bunu telafi edeceğiz." diye konuştu.

Tokatlı, gazetecilerin Alanyaspor'un daha fazla topa sahip olma oranına rağmen yaşadığı puan kayıplarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Buna çare bulacağız. Çalışmalarımız o yönde gidiyor. Biraz da geliştirmemiz lazım. Ayrıca 10 kişiye karşı oynamak zordur. İlerleyen dakikalarda gol bulamayınca hem rakibin direnci artıyor hem de moral ve motivasyonunuzda etkileşimler oluyor. Ama son dakikaya kadar kazanma arzusu bizi sevindirdi. Maalesef sonuçta mağlup olduk. Bir de maçın uzatma dakikası 5 dakika mıydı diye düşünmeden edemiyoruz."

Çapa: "Isaac Thelin bize katkısı çok oldu"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise karşılaşmaya Alanyaspor'un bugüne kadar oynadığı maçları analiz ederek iyi hazırlandıklarını vurguladı.

Alanyaspor'un karşılaşmayı nasıl oynayacağının çok net olduğunu savunan Çapa, "Ligde her maçta ortalama yüzde 65 topa sahip olan bir takım. Bu oranlara karşı mücadele etmek kolay değil. Belki göze çok hoş gelen bir oyun oynamadık bugün. Bu bir gerçek ama biz bunu bilerek maça hazırlandık. Çok sayıda eksik oyuncularımız da vardı. Forvet oyuncumuz Fode, Julian ve Tarkan yoktu. Tirpan ve Ahmet Oğuz takımdan ayrıldı. Yani oyuna alternatif olarak direk başlayacak oyuncularımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Oyunun gidişatının istedikleri gibi geliştiğini aktaran Çapa, birinci golde yapmış oldukları çalışmaları gördüklerini belirtti.

Kırmızı karttan sonra rakibin baskısının arttığını ve kendilerinin de savunmaya ağırlık vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Çapa, "İkinci gol doğru zamanda oldu ama rakip gol attıktan sonra ikinci devrenin bizin için çok zor olacağını biliyorduk. Özellikle fizik kalitesi çok yüksek olan bir takıma karşı oynuyoruz. Bizim de bu sezonda zaaflarımızdan bir tanesi yan toplar ve fizik kalitemiz çok yüksek bir takım değiliz. 70 dakika 10 kişi oynayıp deplasmanda 2-1 galip gelmek bizim açımızdan çok önemli. Sadece galip gelmek değil, önümüzdeki haftalar için de çok önemli. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz özellikle şans verdiğimiz arkadaşlar bu şansı iyi değerlendirdi. Takım içerisindeki rekabeti artırmış olduk. Yeni gelen arkadaşımızın (Isaac Thelin) bize katkısı çok oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Aytaç'a talip olunması gayet normal"

Bu hafta takıma bir veya iki oyuncu takviyesinde bulunacaklarını açıklayan Çapa, transfer dönemi bitene kadar bu sayının 4-5 olmasını düşündüklerini belirtti.

Geçen sezonki Kasımpaşa'yı tekrar oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Çapa, Galatasaray ile adı sıkça anılan Aytaç Kara ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Benim bildiğim kadarıyla bize gelen herhangi bir şey yok. Gelseydi yöneticilerimize gelirdi ve bize bu konuyu iletirlerdi. Bugüne kadar da gelmediler. Aytaç ile konuştuğumda, herhangi bir düşüncesinin olmadığını anlattı. Sezon sonu sözleşmesinin bittiğini biliyoruz. Hatta biz kulüp olarak onunla sözleşmeyi yenilemek istediğimizi de söyledik. Ama transfer dönemi olduğu için önce transferlerimizi halledip ondan sonra sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşeceğiz. Yani Aytaç'a talip olunması gayet normal. Geçtiğimiz sezon da bazı oyuncularımıza vardı. Yani takım olarak iyi işler yaptığınızda çok sayıda oyuncunuz üst sıralardaki takımlarca istenir. Bugün Alanya'dan da 5-6 oyuncu üst sıralardaki takımlarca isteniyor. Bu, iyi işler yaptığınızı gösterir."