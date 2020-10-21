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21.10.2020 - 07:18 | | Sporx

Son dakika | Fulham'da Seri kadro dışı kaldı!

Premier Lig ekibi, açıkladığı 25 kişilik listesine geçen sezon Galatasaray forması giyen Jean Michel Seri'yi dahil etmedi.

Son dakika | Fulham'da Seri kadro dışı kaldı!
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Fulham, Premier Lig'e 25 kişilik kadrosunu bildirdi ve geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'ye lisans çıkarılmadı. Fildişili oyuncuyla birlikte Stefan Johansen, Kevin McDonald ve Josh Onomah da kadro dışında kaldı.

GALATASARAY'A NEDEN GELEMEDİ?

Yaz aylarında Jean Michael Seri'yi tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın, "Nice" engeline takıldığı ortaya çıktı.

France Football'ın haberine göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve oyuncuya da "bekle" mesajını yolladı.

"DAHA ÇOK TOPLA OYNAYACAK OYUNCU"

Fildişili futbolcunun transferin son gününe kadar beklediği ancak Nice'in son olarak tercihini Lyon'dan Jeff Reine-Adelaide'den yana kullanarak Seri transferinden vazgeçtiği belirtildi.

Bu tercihte teknik direktör Vieira'nın, topu daha çok ayağında tutacak oyuncu tercihinin etkili olduğu kaydedildi.

Fulham'da kalan Seri, sadece 2 Lig Kupası maçında 118 dakika süre alabildi.

TERİM, "SERI GİBİ REGISTA" İSTEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer döneminin son bölümünde "Seri gibi regista orta saha oyuncumuz yok" diyerek, orta sahanın savunmaya yönelik bölgesinde oyun kurucu olarak görev yapacak futbolcu istediğinin mesajını vermişti.

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Son dakika | Fulhamda Seri kadro dışı kaldı

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