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18.08.2020 - 17:36 | | AA

Son dakika | Furkan Soyalp'tan Gaziantep FK'ya 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son dakika | Furkan Soyalp'tan Gaziantep FK'ya 3 yıllık imza
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak Gaziantep ekibinin formasını giyen Soyalp ile yeni sezon için de görüşüldü ve anlaşma sağlandı. 

Oyuncuyla ilgili açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Son dakika | Furkan Soyalptan Gaziantep FKya 3 yıllık imza

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