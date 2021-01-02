Son dakika - Futbolcular Omar Elabdellaoui'yi unutmadı!

Süper Lig'de lider Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Antalyaspor maçı öncesi düşüncelerini anlatan Fatih Öztürk, "31 Aralık gecesi ciğerimiz yandı. Omar'ımız talihsiz bir kaza geçirdi. Camia olarak futbolcu arkadaşları ve kardeşleri olarak anlatılmaz bir olay yaşadık. Şokunu ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Omar nezdinde bizim için anlam ve değeri çok daha farklı olacak. Onun sevince ihtiyacı var. Galatasaray ailesi olarak arkasında olacağız. Bu maçın önemi değeri katlanarak geldi. Hocmız da bunu bize belirtti. Umarım moral veririz. Uzun bir süreç olacak ama her zaman yanında olacağız" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin ise Omar'la ilgili düşüncelerini açıklarken,

"Maalesef 2020 yılını talihsiz bir kazayla kapattık. İnanılmaz üzgün zamanlar geçirdik. Bizler biraz daha fazla üzüldük; çünkü Florya'da onunla birlikte geçirdiğimiz dönemler oldu. Omar bizim için bir futbolcudan daha önemli. Hem güçlü bir karakter hem de inanılmaz bir aile babası. Umarız en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Antrenmanda ve maçta olan bir şey değil. Onun için durumu daha farklı. Ekran başındaki insanlardan bütün duallarını Omar için yapmalarını diliyorum. Ama saha içinde onun için mücadele edecek arkadaşları var" diye konuştu.

Galatasaray-Antalayspor maçı öncesi her iki takım futbolcuları ısınmaya önlerinde "Geçmiş olsun Omar" tişörtleriyle çıktı. Levent Şahin, Antalyaspor'a teşekkür etti ve "Antalyaspor'a bu insani davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.