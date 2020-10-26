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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Futbolcuları Gökhan Gönül götürdü! Trabzonspor maçı bitiminde....
26.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Futbolcuları Gökhan Gönül götürdü! Trabzonspor maçı bitiminde....

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç bitimi şampiyonluk kutlaması gibi görüntüler vardı.

Son dakika - Futbolcuları Gökhan Gönül götürdü! Trabzonspor maçı bitiminde....
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Trabzonspor’u evinde 3-1 deviren Fenerbahçe, karşılaşma sonunda dışarıda bekleyen taraftarlarına koştu. Fenerium tribünü tarafında dışarıdaki balkona çıkan futbolcular, aşağıda bekleyen taraftarlarıyla galibiyeti kutladı. Taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarını karşıladı. 7 aydır koronavirüs nedeniyle takımlarına hasret kalan taraftarlar büyük bir mutluluk yaşadı. Kadıköy’de adeta şampiyonluk kutlaması gibi görüntüler vardı.

Son dakika - Futbolcuları Gökhan Gönül götürdü Trabzonspor maçı bitiminde....

Sarı-lacivertli futbolcular, ‘Mohikan Ol’ tişörtleriyle beraber taraftarlarını alkışladı. Tüm oyuncular, taraftarlarıyla karşılıklı tezahüratlar yaptı. Trabzonspor maçında localarda taraftarlar olsa da dışarıda çok daha özel görüntüler ortaya çıktı. Uzun bir aradan sonra takım-tribün buluşması yaşandı. Öte yandan stat içerisinde de futbolcular kaptan Gökhan Gönül’ün uyarısıyla localarda bekleyen taraftarları tek tek alkışladı.

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