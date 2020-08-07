07.08.2020 - 18:33 | | AA
Son dakika | Galatasaray, Ali Yavuz Kol’un sözleşmesini uzattı!
Transferde son dakika... Galatasaray, Ali Yavuz Kol’un sözleşmesi 2024'e kadar uzattığını açıkladı.
Galatasaray, altyapısından yetişen oyuncu Ali Yavuz Kol ile sözleşme yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak forma giyen Ali Yavuz Kol'un sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
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