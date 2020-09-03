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03.09.2020 - 17:15 |

Son dakika | Galatasaray altyapısında koronavirüs vakası

Galatasaray bir altyapı oyuncusunda koronavirüs çıktığını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray altyapısında koronavirüs vakası
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Galatasaray Kulübü, bir altyapı oyuncusunun koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında ayrıca, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyeti ve diğer personele yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir altyapı oyuncusunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Florya'daki altyapı tesislerinde kalan oyuncular Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Süleyman Luş'un test sonuçlarının negatif olmasına rağmen koruma amacıyla Hatayspor maçı kadrosuna alınmadığı belirtildi.

 

Son dakika | Galatasaray altyapısında koronavirüs vakası

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