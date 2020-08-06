06.08.2020 - 13:57 |
Son dakika | Galatasaray, Arda Turan'ı bugün saat 19.05'te KAP'a bildirecek
Sarı-kırmızılı kulüp bu sabah sağlık kontrolünden geçirdiği tecrübeli futbolcunun transferini saat 19.05'te KAP'a bildirecek.
Nevzat Dindar/Skorer
Galatasaray dün Arda Turan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Tecrübeli futbolcu bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan transferini saat 19.05'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.
İmzadan sonra Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla çıkacağı ilk antrenmanı iple çektiğini belirterek, "Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak" demişti.