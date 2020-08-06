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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray, Arda Turan'ı bugün saat 19.05'te KAP'a bildirecek
06.08.2020 - 13:57 |

Son dakika | Galatasaray, Arda Turan'ı bugün saat 19.05'te KAP'a bildirecek

Sarı-kırmızılı kulüp bu sabah sağlık kontrolünden geçirdiği tecrübeli futbolcunun transferini saat 19.05'te KAP'a bildirecek.

Son dakika | Galatasaray, Arda Turan'ı bugün saat 19.05'te KAP'a bildirecek
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Nevzat Dindar/Skorer

Galatasaray dün Arda Turan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli futbolcu bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan transferini saat 19.05'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.

İmzadan sonra Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla çıkacağı ilk antrenmanı iple çektiğini belirterek, "Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak" demişti.

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