Son dakika | Galatasaray, Arda Turan'ı bugün saat 19.05'te KAP'a bildirecek

Galatasaray dün Arda Turan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli futbolcu bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan transferini saat 19.05'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.

İmzadan sonra Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla çıkacağı ilk antrenmanı iple çektiğini belirterek, "Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak" demişti.