05.10.2020 - 21:03 |
Son dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı!
Galatasaray, orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sezon sonuna dek Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki genç oyuncusu Atalay Babacan'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın geçici transferi konusunda Adanaspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Radamel Falcao'nun AS Monaco Formasıyla En İyi 5 Golü