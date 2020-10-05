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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı!
05.10.2020 - 21:03 |

Son dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı!

Galatasaray, orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sezon sonuna dek Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı!
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Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki genç oyuncusu Atalay Babacan'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın geçici transferi konusunda Adanaspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Son dakika | Galatasaray, Atalay Babacanı Adanaspora kiraladı

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