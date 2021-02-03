03.02.2021 - 17:20 |
Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak
Ocak ayı transfer döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarın GS TV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarın saat 14.00'te GS TV'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Mustafa Cengiz’in, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı "GÜNDEM ÖZEL" programını yarın saat 14.00'te GSTV, galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.