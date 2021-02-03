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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak
03.02.2021 - 17:20 |

Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak

Ocak ayı transfer döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarın GS TV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yarın saat 14.00'te GS TV'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Mustafa Cengiz’in, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı "GÜNDEM ÖZEL" programını yarın saat 14.00'te GSTV, galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak

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