Son dakika - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar

Hareketli geçen transfer döneminin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Cengiz'in açıklamaları;

- Galatasaray'ın geleceğini karartmak bana nasip olmasın. Böyle bir şey olacağına kendimi yok ederim demeyeyim de Ahmet Kaya'nın deyimiyle 'Kafama sıkar giderim.' diyeyim. Tabi insan evladıyız. Hatalar yapabilirim. İşimde de çok zararlar yaşadım. Arkamdan çok hançerlendim. Ben maça son parasıyla gelen adamlara ihanet etmem, yapamam.

-Galatasaray taraftarlarının bazıları bizi yetersiz vasat görüyor. Çok takıldım o ifadeye. Biz yalan ve üçkağıtta başarılı değiliz, doğru. Bana her şeyi sorabilirsiniz.

-(Ercan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi) Bana gelecek soruları bilmiyorum. Bir rakip taraftar tweeti gördüm, diyorki 'Erencan nasıl olur da 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl gönderirseniz diyor?' Transfermarkt gibi yerleri baz alıyorlar. İşte buna şark kurnazlığı deniyor. Köylü kurnazlığı bu. 4 milyon diyor, euro mu TL mi belli değil. 1- Limitler içinde kaldık. 2- TFF'ye sordum Kulüpler Birliği'nde; Açıklayın, hangi kulübün ne kadar açığız var? Açıklamadılar. İnsanlar sanıyor ki ben 490 milyon harcayabilirim. Değil, bunun içinde bütün harcamalar var. Ben harcıyorum, siz de açıklayın dedim. 1-2 kulüp biz eksideyiz, biz artıdayız dedi. Trabzonspor biz artıdayız dedi. Hala TFF'ye sesleniyorum. Lütfen her kulübün ne kadar harcama limiti vardı, ne kadar aştılar? TFF bunu açıklasın. Galatasaray da bunu açıklasın istiyorum. TFF'nin de bunu açıklayacağını düşünmüyorum. Kişisel mahremiyet var açıklanmaz diyorlar. Ben açıkladım. Tek tek denetlendim. Ben UEFA'dan da denetlendim. Denetleme kuruluşu da tek tek denetledi bizi. TFF ceza vermemek için mi açıklamıyor? Bilemem. TFF bizim milli kuruluşumuz. Zor durumda bırakmak istemem.

-Bizim en büyük güvencemiz bu gençlerdir. Emin Bayram'ı biz bedavaya verdik Bolu'ya. Bir kişi sordu mu? Emin Bayram neden bayram bedavaya gitti diye? Şimdi soruyorlar 400-500 bin euroya Erencan'ı verdiniz diye soruyorlar. Çünkü bu gençler oynamak istiyorlar. U-18,U-19'lar rezerv ligler kalktı. Bu oyuncular oynamazsa ölecek. Erencan, Eyüp'te oynarım diyor. Emin Bayram Bolu'da oynarım diyor. Bana göre Erencan kaç milyon euro. Sana göre 100 bin euro. Hangi mezaya koydun da satıyorsun? Hangi köle pazarında satıyorsun?

-Nasıl Emre Akbaba sakatken tam maaş olarak ödedik. Muslera'ya nasıl tam ödedik? Omar'a da tam ödeyeceğiz. Biz utandık, biz teklif bile etmedik. Galatasaray, Türk kültüründe bu yok.

- (Beşiktaş'ın limit sorusu) Ben bu açıklamayı görüyorum ve arttırıyorum. Neden sadece devre arası soruluyor. Bütün sezonları görelim. Neden sadece bu devre arası. TFF bu konuda bu hassas. TFF her ne yaptıysan biliyor. Ben UEFA'dan da istirham ediyorum, bizi incelesinler. Aziz Yıldırım döneminde yöneticisi geldi bana yöneticisi teşekkür etti, 'UEFA'da bizi savundunuz' diye. Bunu diyerek benim sayemde kurtuldular demiyorum.

- Erencan da Erencan... Allahümme salli ala. Edepli ol. Edebini bildirirler! Eyüpspor, Erencan'dan memnun olmadığı takdirde, Erencan'ı aynı bedelle geri alırız. Erencan transferinde asla bir yanlış yok.

- Gedson Fernandes transferini geç açıkladık. Neden? Çünkü kurlar 3'te sona eriyordu, bari biraz oradan kar edelim dedik.

- Yüzde 60'a yakın gelir kaybımız var pandemi döneminde, giderimiz de yine aynı şekilde yüzde 60 arttı ve arada büyük bir makas oluştu. Dünyadaki bütün kulüpler zarar etti. Barcelona bile zarar açıkladı. Bir tek İngiltere biraz dayanabiliyor. İngiltere, İspanya ve İtalya dışında yaprak kımıldamıyor hiçbir ligde. Onlar bile zor durumda. Sadece G.Saray'da teknik heyet ve oyuncular indirim yaptı. Devlete teşekkür etmem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Eski ve yeni maliye bakanımıza teşekkür ediyorum. Dev bir iş yaptılar. Yapılandırma kulüpler için ilaç oldu. 5 yıllık borç ertelemesi yaptılar.

- Benim için önce devlet ve millet, sonra Galatasaray gelir. Devlet sağ olsun 5 yıl yaptı Bankalar Birliği ötelemesini. Bunun için bile hem içerden, hem dışardan bir sürü eleştiri geldi. El insaf...

- Ben buradan tüm bankalara da ayrıca teşekkür ediyorum. 7 artı 2 yıl yaptılar anlaşmayı. Faizi en düşük hale getirdiler. Hala içimizdekiler isyan ediyor, kayyum diyorlar. Bak sinirlendirdiler beni yine. Ayıp ayıp. Bire gafil, bire aymazlar. Biz okuyun.

- Bankalar Birliği anlaşmamız belli. Gelecek yönetim buna göre ayarlasın kendini. Paralı gelsin. Aday olacaklarsa buna göre aday olsunlar, haberleri olsun! Cebinizde para varsa gelin.

- Ayın 24'ünde başkanlığını devraldım. O zamanlar transfer yasağımız vardı ve 2 gün içinde yasağı kaldırdık. Ardından hocamızın talebiyle Nagatomo'ya talip olduk.

- Biz kime talipsek, rakiplerimiz onlara teklif yapıyor. Hocamız da çok güzel bir ironi yaptı. Taraftarımıza sesleniyorum, başta Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay olmak üzere yöneticilerimiz üzmeyin. Sen benim verdiğimden fazlasını vererek bir yere varamazsın. Pandora'nın kutusunu açarsam çoğu sokağa çıkamaz.

- İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Hocanın istediği bir futbolcuydu. Av mevsimi başladı dediğimde, menajerlerin av mevsimi başlamıştı. Bir Anadolu kulübünden, büyük kulübümüze yapılan transferde menajerlerin yaptıklarını ben gördüm. Ayıptır, yazıktır bu paralara.

- Sevgili Göksel başkanı aradım. 'Yazılı teklif geçin başkanım' dedi. 4 milyon euro. Ben futbolcuyla hiç görüşmedim. Kesinlikle Galatasaray'ı istiyor dendi, bu bizim için bir faktör. %50 de sonraki satıştan pay teklif ettik. 'Sizinle aynı teklifi veren olursa önceliği size vereceğim' dedi. Biz artırmadık teklifi. Göksel başkan, teklif vermediğimizi söyledi. Hemen bir araya geldik. Teklifimizi artırdık çünkü bizi isteyen biri var.

- Biz İrfan Can transferi için sponsor da bulmuştuk. Burada açıklamıyorum. Ayrıca bir de bomba var, bir sponsoru da reddettik, 2 milyon euro verecekti. Kabul etmedik o ismi. Bende kalsın adı, sonra hatıralarımda açıklarım belki. Millet küçük dilini yutabilir.

- Biz limitler içinde davranıyoruz, yok öyle alavere dalavere. 5.5 milyon Euro + Linnes dedik. Satıştan da yüzde 20 teklif ettik. Son teklif ettiğimiz buydu. Linnes'i de yeni gelen hocaları istemiş. Karşı taraf çok mutlu oldu. Yöneticimiz de 'Başkanım bu iş bitti' dedi. Albayrak ise 'Vermeyecekler' demişti. Tecrübeli tabii. Linnes'in maaşını da biz ödeyecektik. Şampiyon olursak 1 milyon euro, Şampiyonlar Ligi katılım 1 milyon euro.

- Fenerbahçe voleybol maçından sonra 18:45'te Göksel Bey beni aradı. Aradaki teklif arasında uçurum var, sen beni takdir edersin dedi. Fenerbahçe 10 milyon € teklif etti dedi sonra açıkladılar 7 milyon €. 10 Euro'nun üstüne 3 milyon Euro da bonus var. Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'nin bonservislerini de söyledi. 'Sen benim yerimde olsan, neyi kabul edersin?' dedi. Konuşmamız 2 dakika sürdü.

- Rakibimizin KAP'ını gördük, 7 milyon Euro yazıyor. Buradan toplama çıkarma yapmayı bilen, okuma yazma bilen herkese soruyorum. Bu nasıl iş? Nasıl oluyor bu? Hadi bizi geçtim, kendi camiasına hesap versin. Bugün Fenerbahçe olmasa, Galatasaray olmaz. Ben hakikaten kötülüklerini istemem. Ben iyiliklerini isterim, hepsi başarılı olsun ama Galatasaray en başarılı olsun.

- Biz fiyat artırmadık. Mesela biz Mensah transferine girmedik, ihale bize yıkıldı. Sevgili Çebi'ye de anlattım, 'Beşiktaş masadaysa, biz çekiliriz' dedik.

- Onyekuru ve Mostafa Mohamed'de zorunlu bir opsiyon söz konusu değil, istersek alırız. Sözleşmeler bu şekilde. Onyekuru çok sempatik ve güzel bir insan. 5 aydır yatıyor, ne yapacak bu demiştik. Utandırdı herkesi. Böyle devam et Onyekuru.

- Mohamed'in lakabı 'Debbabe' yani Arapça Tank-Buldozer demek. Biz Mohamed'den buldozerlik istiyoruz. Metin Oktay gibi olsun istiyoruz. Galatasaray'ın geleceği, Allah onu nazardan korusun.

- Gedson Fernandes'in karantina süresinin son günüydü. Son gündü ve evrakların yetişmesi gerekiyordu. İngilizler bir tek ambulans uçakla yollarız dediler. Biz İrfan'ı alsak da Gedson yine gelecekti. Zaten kiralık transfer, limiti etkilemiyordu. Sponsorumuz hazırdı zaten İrfan Can transferi için.

- Buradan üyelere sesleniyorum, biz istifa edersek kayyum gelir Galatasaray'a. Bize tahammül edin ya. Aslan Gibi Sponsor kampanyasının geldiği noktadan memnun değiliz. Kim bağış yaparsa, benim başım gözüm üstüne. Onun parası kirli para mı? Herkes bağış yapabilir, taraftarımız tepki göstermesin kimseye. Bugün ben başkanlığa devam ediyorsam, tek sebebi taraftardır. ultrAslan'a da teşekkür ediyorum. Beni istifaya davet ettiler. Göksel Gümüşdağ'a gitme dediler. Gittim. O da kendi kulübünü düşünüyor.

- Ben hiç performansımdan memnun olur muyum ya? Real Madrid bizle oynadığında titresin istiyorum. Biz hiçbir transfer döneminden memnun değiliz, memnun olursak biteriz. Hiçbir şeyi yeterli görmeyiz. Her transfer döneminde dayak yiyoruz sosyal medyada. Troll hesap açıyorlar, rakiplerimiz de var bunun arkasında.

- Fenerbahçe maçında 10 dakika tek başıma oturdum. Çok mutluydum ama beni en çok mutlu eden maç, şampiyon olduğumuz Başakşehir maçıydı. Yüzlerce bilek kırıldı o maçta, gol sayılmayınca sinirden duvara vurup kırılan bilekler. En değerli rakibimizi yenmek önemli, onu küçük gördüğümü sanmayın. Bu cumartesi de oynayacağız.

- Millet alıyor. Adam 18 milyon euro alıyor ama 3 milyona tuttuğu takıma gidiyormuş. Ben olsam o adamın heykelini 50 metreye bir stadın önüne dikerim.

- Cesar'ın Tokat'ta ettiği bir söz var: Veni, vidi, vici. Geldik, gördük yendik. Fenerbahçe deplasmanına giderken bu sözü söyleyeyim taraftarlarımıza.

- (Sözleşme süresiyle ilgili) Gedson şu an dünya futbolunun en gelecek vaat eden oyuncularından birisi. Bakalım mevlam ne eyler, ne eylerse güzel eyler. Kendisiyle uzun yıllar birlikte olmak isteriz.

- Gedson Fernandes'in ambulansla uçakla gelmesini İngilizler dayattı. Uçaktan önce de test yaptırdık negatif çıktı. Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağını biz bilemeyiz.

- Bir müjde vereyim. Stadımızın çatısına güneş panelleri yapıyoruz. 20 milyon TL tutuyor, değerli bir isim karşılıyor bunun masraflarını. Belli bir süre sonra geliri tamamen kulübümüze kalacak. Ama 18 milyon TL'lik teminat mektubuna ihtiyacımız var.

- Ben hakemlerin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Genç hakemlerin hata yapmalarına rağmen verilmelerini istiyorum ama hakemler çok formsuzlar. Dün bizi de yakmış bir hakem, bir maç yönetti. İnsanlar bayağı rahatsız oldular.

- Bizim Emre Kılınç'a verilen kartı hala çözemedik, dokundu mu, dokunmadı mı? Aynı pozisyona sarı kart veriyor sonra. Aynı hakem. Niye bunu yapıyorsun sevgili kardeşim?