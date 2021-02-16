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16.02.2021 - 16:04 | | İstanbul DHA -

Son dakika | Galatasaray, Belek'te kamp yapacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya erken gidip Belek'te kamp yapılacağını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray, Belek'te kamp yapacak
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Galatasaray, kritik Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Antalya'ya erken gidip Belek'te kamp yapacak.

Hem İstanbul'daki karlı ve soğuk havayı hesaba katan hem de kupada elendiği rakibinden rövanşı alıp şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Sarı-Kırmızılıar yarın antrenman yaptıktan sonra Antalya'ya uçacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: Galatasaray Futbol Takımı, Süper Ligin 26. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Florya Metin Oktay Tesislerinde saat 11.00deki antrenmanın ardından saat 16.30da sponsorumuz Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Antalyaya uçacak olan takımımız, Cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Beleke ait tesislerde sürdürecek.

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Son dakika | Galatasaray, Belekte kamp yapacak

 

 

 

 

 

 

 

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