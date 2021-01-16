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16.01.2021 - 20:17 | | AA

Son dakika - Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisine hazÄ±r!

Galatasaray , SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ ile oynayacaÄŸÄ± derbi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Son dakika - Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisine hazÄ±r!
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Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ ile oynayacaÄŸÄ± derbi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Futbolcular, daha sonra pas oyunlarÄ± Ã¼zerinde durdu.

Ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lan idman, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketlerinin ardÄ±ndan sona erdi.

Son dakika - Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisine hazÄ±r

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