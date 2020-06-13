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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
13.06.2020 - 14:34 |

Son dakika - Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Galatasaray, yarın karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Sekidika ve Jimmy Durmaz kafilede yer almadı.

Son dakika - Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
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Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra gruplar halinde pas çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Uçakla bugün Trabzon'a gidecek Galatasaray, daha sonra kara yolu ile Rize'ye geçerek kampa girecek.

Kamp kadrosu

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu Rize'ye götürülmedi.

Sakatlığı bulunan Marcao'nun yanı sıra Jimmy Durmaz ile Jesse Sekidika da Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Son dakika - Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı

 

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