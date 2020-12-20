Son dakika - Galatasaray darmadağın! Her şey tersine döndü...

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da Fatih Karagümrük maçı öncesindeki olumlu olan her şey tersine döndü.

Cim-Bom kaybetti ve seri bozuldu. Son haftalarda aldığı iyi sonuçların yanı sıra sergilediği güzel futbolla da beğeni toplayan takım sorgulanmaya başladı. Kırmızı kart gören Fatih Terim’i bekleyen fatura ve maç sonunda Marcao’nun atılması kara bulutları Florya’ya getirdi... Son haftaların keyif veren takımı artık tartışılıyor. Terim’in yeni bir müdahalesi de kaçınılmaz gözüküyor.



Son iki maçı gol yemeden kapatan kaleci Fatih Öztürk ile birlikte Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu’nun hastalıklarıyla eksilen Cim-Bom’da Babel ve Falcao’nun hala iyileşememiş olması, salı günü oynanacak Göztepe maçı öncesinde Galatasaray’ın handikapı olarak görülüyor.

Bunlara bir de Marcao’nun kırmızı kart görmesi de eklenince savunmada yine bir değişiklik kaçınılmaz oldu.

Karagümrük maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Terim’in ağır bir cezayla karşı karşıya kalabileceği endişesi de sarı-kırmızılılara daha olumsuz sonuçlar getirebilir.

Sakatlıktan dönen Saracchi de Karagümrük maçında iyi görünmedi. Emre Taşdemir’in yokluğuna rağmen Göztepe maçında forma Linnes’e geçebilir.

Son maçtaki performansıyla tepkileri üzerine çeken Emre Akbaba da kulübeye çekilecek.

Ara vermek yaramıyor

Milli maçlar nedeniyle verilen araların ardından gerek skor gerekse sakatlıklar anlamında zor günler yaşayan Galatasaray’a geçen haftayı boş geçirmek de yaramadı. Fikstür nedeniyle 12. haftayı “BAY” geçen Cim-Bom’da tehlike sinyalleri ilk olarak kupadaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında görülmüştü. Zayıf rakibi karşısında zor anlar yaşayan sarı-kırmızılılar, ligde de Fatih Karagümrük’e boyun eğmek zorunda kaldı.

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