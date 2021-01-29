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29.01.2021 - 22:02 | | DHA

Son dakika - Galatasaray, Diagne'yi WBA'ya kiraladığını açıkladı!

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi WBA'ya 1.4 milyon pound (1.58 milyon euro) karşılığında kiraladı.

Son dakika - Galatasaray, Diagne'yi WBA'ya kiraladığını açıkladı!
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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralandığını açıkladı. Anlaşmaya göre İngiliz ekibi, sarı kırmızılı takıma 1,4 milyon Pound geçici transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir."

Son dakika - Galatasaray, Diagneyi WBAya kiraladığını açıkladı

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