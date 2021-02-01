01.02.2021 - 23:05 |
Son dakika - Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a bedelsiz gönderdi!
Galatasaray, Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak TFF 1.Lig takımlarından Boluspor'a gönderdi.
Galatasaray, Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak TFF 1.Lig takımlarından Boluspor'a gönderdi.
"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar Boluspor Kulübü Derneği’ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Boluspor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."