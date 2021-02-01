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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a bedelsiz gönderdi!
01.02.2021 - 23:05 |

Son dakika - Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a bedelsiz gönderdi!

Galatasaray, Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak TFF 1.Lig takımlarından Boluspor'a gönderdi.

Son dakika - Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a bedelsiz gönderdi!
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Galatasaray, Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak TFF 1.Lig takımlarından Boluspor'a gönderdi.

"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar Boluspor Kulübü Derneği’ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Boluspor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."

 

 

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