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14.08.2020 - 14:00 |

Son dakika | Galatasaray, Fatih Öztürk'ü kadrosuna katıyor

Galatasaray’ın anlaşma sağladığı Fatih Öztürk sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan Kasımpaşa tecrübeli kalecinin sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Son dakika | Galatasaray, Fatih Öztürk'ü kadrosuna katıyor
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Kasımpaşa ile sözleşmesini karşılıklı fesheden kaleci Fatih Öztürk adım adım Galatasaray'a geliyor... Sarı Kırmızılı takımın anlaşma sağladığı Fatih Öztürk sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Galatasaray'ın Fatih Öztürk'ü önümüzdeki saatlerde resmen KAP'a bildirmesi bekelniyor.

Kasımpaşa, Fatih Öztürk'ün sözleşmesini feshettiğini duyurdu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da kaleci Fatih Öztürk'ün sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan oyuncu listesindeki bilgiye göre, 33 yaşındaki file bekçisinin 2020-2021 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldı.

Fatih Öztürk, Kasımpaşa'da 2019-2020 sezonunda toplam 22 maça çıktı.

 

Son dakika | Galatasaray, Fatih Öztürkü kadrosuna katıyor

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