Son dakika | Galatasaray-FenerbahÃ§e Beko derbisi ÅŸifresiz

02.01.2021 - 12:27 | | Ä°STANBUL (AA) -
Son dakika | Galatasaray-Fenerbahçe Beko derbisi ÅŸifresiz
ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 15. haftasÄ±nda Galatasaray, bugÃ¼n saat 15.30'da FenerbahÃ§e Beko'yu konuk ediyor. KarÅŸÄ±laÅŸma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayÄ±mlanacak.Â
ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 15. haftasÄ± dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray ezeli rakibi FenerbahÃ§e Beko'yu aÄŸÄ±rlÄ±yor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nun saat 15.30'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayÄ±mlayacak.
ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± 14 mÃ¼sabakada 5 galibiyet ve 9 maÄŸlubiyet yaÅŸayan Galatasaray, 12. basamakta yer alÄ±yor.Â YaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§larÄ±n 11'ini kazanan ve 3'Ã¼nÃ¼ kaybeden FenerbahÃ§e Beko ise haftaya ilk sÄ±rada girdi.
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