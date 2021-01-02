Son dakika | Galatasaray-FenerbahÃ§e Beko derbisi ÅŸifresiz

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 15. haftasÄ± dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray ezeli rakibi FenerbahÃ§e Beko'yu aÄŸÄ±rlÄ±yor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun saat 15.30'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayÄ±mlayacak.

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± 14 mÃ¼sabakada 5 galibiyet ve 9 maÄŸlubiyet yaÅŸayan Galatasaray, 12. basamakta yer alÄ±yor.Â YaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§larÄ±n 11'ini kazanan ve 3'Ã¼nÃ¼ kaybeden FenerbahÃ§e Beko ise haftaya ilk sÄ±rada girdi.

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