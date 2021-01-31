Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
31.01.2021 - 20:22 |

Son dakika - Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Gedson Carvalho Fernandes ve DeAndre Yedlin için resmi görüşmelere başladığını açıkladı

Son dakika - Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
ABONE OL

Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı

"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Gedson Carvalho Fernandes de KAP'a bildirildi

Galatasaray, Gedson Carvalho Fernandes için resmi görüşmelere başladığını açıkladı

"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

 

Semih Tokatlı: “Haklı bir galibiyet aldık”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü
    Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü
  2. F.Bahçe'ye transfer şoku!
    F.Bahçe'ye transfer şoku!
  3. Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
    Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
  4. Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı
    Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı
  5. Fenerbahçe, İrfan Can transferini bitirdi!
    Fenerbahçe, İrfan Can transferini bitirdi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!

Son dakika - Beşiktaş, Jeremain Lens'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Son dakika - Beşiktaş, Jeremain Lens'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Son dakika - Lazio'da Vedat Muriqi fırtınası! Girdikten 1 dakika sonra...

Son dakika - Lazio'da Vedat Muriqi fırtınası! Girdikten 1 dakika sonra...

Son dakika - Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı! Gözyaşlarıyla...

Son dakika - Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı! Gözyaşlarıyla...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet