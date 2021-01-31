31.01.2021 - 20:22 |
Son dakika - Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Gedson Carvalho Fernandes ve DeAndre Yedlin için resmi görüşmelere başladığını açıkladı
Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı
"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Gedson Carvalho Fernandes de KAP'a bildirildi
Galatasaray, Gedson Carvalho Fernandes için resmi görüşmelere başladığını açıkladı
"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır."